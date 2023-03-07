الزمالك يهزم الترجي ويصحح أوضاعه في مجموعته بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن نادي الزمالك المصري من مفاجأة الترجي التونسي بقيادة الليبي حمدو الهوني وهزميته بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الزمالك مبكرا في المباراة عن طريق لاعبه الشاب سيف فاروق جعفر وتحديدا عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وسجلها بنجاح أحمد سيد زيزو في الدقيقة 29، وهي النتيجة التي انتهى عليها شوط المباراة الأول.

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في الشوط الثاني دخل الترجي بوجه مغاير، حتى تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني عن طريق لاعبه رياض بن عياد، إلا أن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري حسم اللقاء في الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني، حين ترجم عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو وأسكنها الشباك في الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.

على جانب آخر تمكن شباب بلوزداد من هزيمة نظيره المريخ بهدف نظيف سجله محمد بالخير في الدقية 35 من الشوط الأول، حين استقبله اليوم على ملعبه 19 مايو بالجزائر، ليقتنص بلوزداد ثلاث نقاط جعلته في المركز الثاني.

الزمالك في المركز الثالث

ورفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث، متقدما على المريخ بفارق الأهداف، الذي هزم في الجزائر أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، فيما لا يزال يحتل الترجي صدارة المجموعة بتسع نقاط، وخلفه بلوزداد بست نقاط.

وفي الجولة المقبلة، سيعود حمدو الهوني ورفاقه إلى ملعب شهداء بنينا، ليلاقوا المريخ السوداني، فيما سيسافر الزمالك المصري إلى الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد.