على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي المريخ السوداني اليوم الجمعة فوزا هاما على نظيره الجزائري شباب بلوزداد بهدف نظيف، في لقاء احتضنه ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام على ملعب شهداء بنينا لقاءات المريخ السوداني، الذي اختاره لإقامة مبارياته الأفريقية، على إثر حرمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي المريخ من إقامة مباريات على ملاعبه بالسودان، والذي لا يحقق معاير الجودة والسلامة التي حددها الاتحاد.

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وأتى هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وسدد الكرة المهاجم باولو سيرجيو، بينما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف، لتنتهي المباراة بعد احتساب الحكم لست دقائق وقتا بدل من ضائع.

المريخ ثانيا في المجموعة

وبهذه النتيجة يرفع المريخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف متصدر الدوري الترجي التونسي بالعلامة الكاملة بست نقاط، بينما يحتل بلوزداد المركز الثالث بثلاث نقاط، أمام الزمالك المصري صاحب النقطة الواحدة.

ويتبقى مواجهة الترجي أمام الزمالك في ثالث لقاءات الفريقين بدور المجموعات، ويأمل الزمالك الذي يحل ضيفا على تونس في العودة بنقاط المباراة الثلاث لتصحيح المسار.