مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي الترجي التونسي الفوز بهدفين نظيفين أمام نظيره الزمالك المصري اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم الترجي بالهدف الأول في اللقاء عن طريق لاعبه محمد علي بن حمودة في الدقيقة 35، لينتهي على إثره الشوط الأول من اللقاء.

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في الشوط الثاني حاول الزمالك العودة في المباراة، لكنه فشل في تسجيل هدف التعادل، ليجهز عليه الدولي الليبي حمدو الهوني بعد توغله من الجناح الأيسر بطريقة رائعة وأعطى تمريرة سحرية لزميله محمد بن رمضان، الذي أودع الكرة في الشباك الخالية من حارسها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع.

الترجي متصدر المجموعة

وبهذه النتيجة يتذيل الزمالك المصري المجموعة بنقطة واحدة، بينما يحتل الترجي الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط.

بينما المريخ السوداني يشغل المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط، أمام شباب بلوزداد الثالث بثلاث نقاط.