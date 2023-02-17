على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ملعب شهداء بنينا الدولي اليوم الجمعة، تعادل المريخ السوداني أمام ضيفه الزمالك المصري ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية.

ويستضيف ملعب شهداء بنينا لقاءات المريخ السوداني، الذي اختاره لإقامة مبارياته الأفريقية، على إثر حرمان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية السودانية من إقامة مباريات على ملاعبها بالسودان، والتي لا تحقق معاير الجودة والسلامة التي حددها الاتحاد.

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وحصد المريخ والزمالك أول نقطة في مشوارهما الأفريقي بالمجموعات بعد تعادلهما سويا اليوم الجمعة، إذ تعرض الفريقان للخسارة أمام الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري على الترتيب، في الجولة الأولى من المجموعات.