بالصور.. وصول بعثة الزمالك المصري إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء إلى ليبيا استعدادًا لخوض المواجهة أمام المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختار المريخ السوداني ملعب شهداء بنينا الدولي لخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الملاعب السودانية من استقبال منافسات قارية، بسبب عدم استيفائها لشروط الاتحاد.

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واستقبل بعثة الزمالك في صالة كبار الزوار، رئيس العلاقات العامة برئاسة الوزراء الليبية ناصر الشيخي، والقنصل العام أحمد الهمشري وعضو المكتب التنفيذي باتحاد الكرة الليبي الدكتور عادل وإدريس العمامي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف «روقا» - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله «نيمار» - سيف جعفر - أحمد سيد «زيزو» - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

جانب من وصول بعثة الزمالك المصري إلى ليبيا لخوض مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الزمالك المصري إلى ليبيا لخوض مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الزمالك المصري إلى ليبيا لخوض مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الزمالك المصري إلى ليبيا لخوض مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من وصول بعثة الزمالك المصري إلى ليبيا لخوض مواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال، 15 فبراير 2023. (الإنترنت)