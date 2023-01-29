  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 07:25 مساء
الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور
يمينا: رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ويسارا: شعار الاتحاد المصري لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، قرارًا بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إضافة لإحالة جميع تجاوزاته ضد المجلس إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

وأكد الاتحاد المصري احتفاظ مجلسه بحقه في التصعيد ضد مرتضى منصور، في حال استمرت تجاوزات الأخير، وفق ما جاء في بيان الاتحاد المصري عبر صفحته بـ«فيسبوك».

- قمة كروية في الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي.. السبت
- الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

وأشار بيان الاتحاد إلى مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما وُصِف بـ«التجاوزات» الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام في تصريح إلى موقع «القاهرة 24» أن تفسير «وقف التعامل» مع مرتضى منصور يشمل: عدم حضور رئيس نادي الزمالك أو دعوته فى أي أمر رسمي يخص اتحاد كرة القدم المصري.

الزمالك ليس طرفا
إلى جانب تحييد نادي الزمالك، الذي يختلف عن شخص مرتضي منصور واتحاد الكرة يؤكد أن الأمر مباشر مع رئيس النادي ولا علاقة للنادي في ذلك.

تحويل جميع تجاوزات مرتضى للجنة الانضباط باتحاد الكرة الذي يتمسك مسؤولو الاتحاد باستمرارها خلال الفترة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند سلام»

ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند...
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي

اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد ...
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي

بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا

إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا
إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي

إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان

أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
«ريمونتادا» مهمة لإنتر.. وتعادل مثير لإمبولي وتورينو في الدوري الإيطالي
«ريمونتادا» مهمة لإنتر.. وتعادل مثير لإمبولي وتورينو في الدوري ...
البرازيل تسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب
البرازيل تسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب
تشيلسي يتعاقد مع ظهير ليون مالو غوستو
تشيلسي يتعاقد مع ظهير ليون مالو غوستو
إصابة ديمبيلي قد تغيِّبه عن مواجهة مانشستر يونايتد في «اليوروباليغ»
إصابة ديمبيلي قد تغيِّبه عن مواجهة مانشستر يونايتد في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور ......
المزيد
الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور
الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور...
رسميا.. عز الدين أوناحي ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي
رسميا.. عز الدين أوناحي ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي...
ميلان يواصل عثراته ويسقط أمام ساسوولو بخماسية في الدوري الإيطالي
ميلان يواصل عثراته ويسقط أمام ساسوولو بخماسية في الدوري ......
إصابة ديمبيلي قد تغيِّبه عن مواجهة مانشستر يونايتد في «اليوروباليغ»
إصابة ديمبيلي قد تغيِّبه عن مواجهة مانشستر يونايتد في ......
تشيلسي يتعاقد مع ظهير ليون مالو غوستو
تشيلسي يتعاقد مع ظهير ليون مالو غوستو...
المزيد