الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، قرارًا بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إضافة لإحالة جميع تجاوزاته ضد المجلس إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

وأكد الاتحاد المصري احتفاظ مجلسه بحقه في التصعيد ضد مرتضى منصور، في حال استمرت تجاوزات الأخير، وفق ما جاء في بيان الاتحاد المصري عبر صفحته بـ«فيسبوك».

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وأشار بيان الاتحاد إلى مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما وُصِف بـ«التجاوزات» الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام في تصريح إلى موقع «القاهرة 24» أن تفسير «وقف التعامل» مع مرتضى منصور يشمل: عدم حضور رئيس نادي الزمالك أو دعوته فى أي أمر رسمي يخص اتحاد كرة القدم المصري.

الزمالك ليس طرفا

إلى جانب تحييد نادي الزمالك، الذي يختلف عن شخص مرتضي منصور واتحاد الكرة يؤكد أن الأمر مباشر مع رئيس النادي ولا علاقة للنادي في ذلك.

تحويل جميع تجاوزات مرتضى للجنة الانضباط باتحاد الكرة الذي يتمسك مسؤولو الاتحاد باستمرارها خلال الفترة المقبلة.