قمة كروية في الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الزمالك والأهلي في القمة 125، السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا، على استاد القاهرة الدولي ضمن ختام مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

يتجدد الصدام بين المدربين البرتغالي فيريرا في الزمالك، والسويسري كولر في الأهلي للمرة الثانية، بعدما اقتنص الأخير لقب كأس السوبر المصري بنتيجة (2-0) في الإمارات.

مستجدات معسكر الزمالك

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، علي الدفع بمصطفى شلبي أساسيا بدلا من يوسف أسامة نبيه في مباراة الأهلي، ويبحث الأبيض «حامل اللقب» عن مصالحة جماهيره في مواجهة الأهلي الذي يتحفز لتعزيز الصدارة والابتعاد بها قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

حلول وبدائل في الأهلي

بدأ كولر وضع الاحتمالات المختلفة لحل أزمة الغيابات قبل «الديربي» الأشهر عربيا، يقترب محمد هاني من المشاركة في مركز قلب الدفاع إلى جوار رامي ربيعة، وهو ما يفتح باب مشاركة خالد عبدالفتاح الوافد الجديد في مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابتي كريم فؤاد وأكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.

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ويدرس الجهاز الفني الدفع بمحمد فخري في وسط الملعب إلى جوار أليو ديانغ، كما تبرز إمكانية مشاركة أحمد نبيل «كوكا» أو مروان عطية في الوسط، في ظل إصابات الأهلي المتعددة، حيث عانى برونو سافيو من ألم في الركبة تسببت في غيابه عن لقاء سموحة الأخير.

وعانى عمرو السولية من ألم في عضلة السمانة، وتعرض حمدي فتحي للإصابة أمام سموحة في الكاحل، وخاض عبدالمنعم تدريبات تأهيلية مؤخرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، فيما عانى ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المصري، ويغيب محمود متولي بسبب تراكم البطاقات الصفراء لحصوله على إنذار أمام المصري في المباراة الأخيرة.

يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة.