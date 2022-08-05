Atwasat

بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 04:05 مساء
بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد
تتويج فريق الاتحاد بالدوري الليبي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مواعيد مباريات بطولاته الأفريقية بدوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وتبدأ مباريات الدور التمهيدي الأول، في الذهاب من يوم 9-11 سبتمبر المقبل، ومباريات الإياب من 16-18 من الشهر نفسه، على أن تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الذهاب من 7-9 أكتوبر، ومباريات الإياب 14-16 من الشهر نفسه.

ويقام الدور التمهيدي الثاني مكرر، في الذهاب من يوم 2 نوفمبر، والإياب يوم 9 من الشهر نفسه. وتقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من يوم 10 فبراير 2023، إلى 2 أبريل العام المقبل.

وحدد «كاف» مباريات دور الربع النهائي، في الذهاب من 21-23 أبريل 2023، والإياب من 28-30 أبريل، ودور نصف النهائي، في الذهاب من 12-14 مايو، والإياب 19-21 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراة النهائية من 2-11 يونيو.

- اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
- الأوجلي لقناة الوسط «WTV»: دوري الموسم الجديد في 15 سبتمبر وهذا موقفي من المجموعتين والرحيل
- قصة 25 دقيقة حسمت الدوري الماراثوني الليبي لـ«الاتحاد»

الأندية الليبية في البطولات الأفريقية
وضمن فريق الاتحاد المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، للموسم الرياضي الجديد، بعد تتوجه بلقب الدوري الليبي الممتاز، رفقة الأهلي طرابلس الذي حل وصيف البطولة المحلية.

بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الليبي الماضي.

«كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد. (الوسط)
«كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»

أفريقيا تسجل أول وفاة مرتبطة بلقاح «كورونا»
لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن

لافروف: روسيا «مستعدة» لتبادل سجناء مع واشنطن
هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟

هل تؤثر المناورات الصينية حول تايوان على سلاسل الإمدادات الرئيسية؟
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة

إيطاليا تمول 3 مشروعات داخل ليبيا للمساهمة في استقرار تدفقات الهجرة
بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه

بادوسا وأنس جابر إلى ربع نهائي دورة سان خوسيه
محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من ...
كلية العلوم تفوز بخماسية في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
كلية العلوم تفوز بخماسية في دوري الطلاب بجامعة طرابلس
خسارتان لليبيا في الجولة السادسة بالأولمبياد العالمي للشطرنج
خسارتان لليبيا في الجولة السادسة بالأولمبياد العالمي للشطرنج
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة
الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة ......
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات ......
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
المزيد
بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد
بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري ......
8 فرق في القدم الشاطئية بطرابلس
8 فرق في القدم الشاطئية بطرابلس...
25 مشاركا في دورة مدربي التجديف بمصراتة
25 مشاركا في دورة مدربي التجديف بمصراتة...
الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة
الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة...
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط