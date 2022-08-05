بمشاركة الأندية الليبية.. «كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مواعيد مباريات بطولاته الأفريقية بدوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية، للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وتبدأ مباريات الدور التمهيدي الأول، في الذهاب من يوم 9-11 سبتمبر المقبل، ومباريات الإياب من 16-18 من الشهر نفسه، على أن تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني في الذهاب من 7-9 أكتوبر، ومباريات الإياب 14-16 من الشهر نفسه.

ويقام الدور التمهيدي الثاني مكرر، في الذهاب من يوم 2 نوفمبر، والإياب يوم 9 من الشهر نفسه. وتقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من يوم 10 فبراير 2023، إلى 2 أبريل العام المقبل.

وحدد «كاف» مباريات دور الربع النهائي، في الذهاب من 21-23 أبريل 2023، والإياب من 28-30 أبريل، ودور نصف النهائي، في الذهاب من 12-14 مايو، والإياب 19-21 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراة النهائية من 2-11 يونيو.

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الأندية الليبية في البطولات الأفريقية

وضمن فريق الاتحاد المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، للموسم الرياضي الجديد، بعد تتوجه بلقب الدوري الليبي الممتاز، رفقة الأهلي طرابلس الذي حل وصيف البطولة المحلية.

بينما تحددت مشاركة «الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية»، كونهما صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الليبي الماضي.

«كاف» يعلن مواعيد مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد. (الوسط)