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ملعب شهداء بنينا يستقبل مباراة المريخ السوداني والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 فبراير 2023, 04:20 مساء
ملعب شهداء بنينا يستقبل مباراة المريخ السوداني والزمالك في دوري أبطال أفريقيا
ملعب شهداء بنينا في بنغازي. (أرشيفية : الإنترنت)
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يستقبل ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، الجمعة، مباراة بين المريخ السوداني والزمالك المصري، حيث توجهت بعثة فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى ليبيا، الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة المريخ السوداني، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يأتي استضافة ملعب شهداء بنينا للمباراة، بعد أن أعلن نادي المريخ السوداني عن إقامة جميع مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على أرضية ملعب بنينا، وذلك بعد رفض نادي الهلال السوداني استضافة مباريات غريمه التقليدي نادي المريخ على أرضية ملعبه.

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وتضم مجموعة المريخ السوداني كلا من الزمالك المصري والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

سبق وأكد الناطق باسم إدارة نادي المريخ السوداني، هيثم كابو، في تصريح خاص إلى قناة الوسط «WTV» أن مجلس إدارة النادي قرر اختيار ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي للعب مباريات فريقه في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كابو خلال حديثه، قائلًا «إن القرار جاء نظرًا لترحيب الليبيين بالأشقاء العرب، ولوجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية في مدينة بنغازي والإقامة المريحة بها».

ووضع نادي المريخ السوداني ملعب بنينا ببنغازي كخيار لاحتضان مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد أن وقعت على المريخ السوداني عقوبة عدم اللعب على أرضه، بسبب القضية التي رفعها اللاعب الليبي محمد المنير ضد نادي المريخ.

وجاءت شكوى المنير لعدم التزام إدارة نادي المريخ بدفع مستحقاته المالية البالغة 450 ألف دولار، قبل أن تحكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح المنير.

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