  • Alwasat News
Atwasat

مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 03:14 مساء
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
كأس دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، عن مواجهات نارية في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وجاء نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوداد البيضاوي المغربي - بترو أتلتيكو الأنغولي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الكونغولي.
المجموعة الثانية: الأهلي المصري - صن داونز الجنوب أفريقي - الهلال السوداني - القطن الكاميروني.
المجموعة الثالثة: الرجاء البيضاوي المغربي - حوريا كوناكري الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الأوغندي.
المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الزمالك المصري - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني.

- الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

تصنيف الفرق المشاركة في القرعة
- التصنيف الأول: الأهلي المصري - الوداد البيضاوي المغربي - الرجاء البيضاوي المغربي - الترجي الرياضي التونسي.
- التصنيف الثاني: الزمالك المصري - صن داونز الجنوب أفريقي - بترو أتلتيكو الأنغولي - حوريا كوناكري الغيني.
- التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني.
- التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فيتا كلوب الكونغولي - فايبرز الأوغندي.

يشارك في قرعة دوري أبطال أفريقيا 16 فريقًا تأهلت من المواجهات الإقصائية في دور الـ32، منها 9 فرق عربية، وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، بحيث يتواجد فريق واحد من كل تصنيف في المجموعة، ولا مانع من تواجد فريقين من بلد واحد في نفس المجموعة.

وتتواجه فرق كل مجموعة بنظام الدوري (ذهابًا وإيابًا)، ويتأهل صاحبًا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث يعود نظام المواجهات الإقصائية.

مواعيد مباريات دور المجموعات
- الجولة الأولى: 10 و11 فبراير 2023.
- الجولة الثانية: 17 و18 فبراير 2023.
- الجولة الثالثة: 24 و25 فبراير 2023.
- الجولة الرابعة: 7 و8 مارس 2023.
- الجولة الخامسة: 17 و18 مارس 2023.
- الجولة السادسة: 31 مارس و1 أبريل 2023.

شارك من ليبيا في دوري الأبطال فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس، لكن الاتحاد خرج من دور الـ64، بينما خرج الأهلي طرابلس من دور الـ32 ليذهب إلى دور 16 مكرر من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، قبل أن يكرر الخروج من المنافسات القارية للموسم الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد يفوز على المحلة في دوري الأواسط قبل لقاء الجارين الأولمبي وأساريا.. الإثنين
الاتحاد يفوز على المحلة في دوري الأواسط قبل لقاء الجارين الأولمبي...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره ...
عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يلتقي أبوسليم في ختام الجولة السابعة من «دورينا»
عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يلتقي أبوسليم في ختام الجولة السابعة...
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
فوز سلة الهلال والجزيرة في انطلاق الدوري الليبي
فوز سلة الهلال والجزيرة في انطلاق الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على ......
المزيد
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد وأبوسليم في «دورينا»
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة الاتحاد وأبوسليم في ......
رباع ليبيا إحسان شلابي يحتل المرتبة 19 في عالمية الأثقال قبل مشاركة أبوزربية.. الثلاثاء
رباع ليبيا إحسان شلابي يحتل المرتبة 19 في عالمية الأثقال قبل......
فوز سلة الهلال والجزيرة في انطلاق الدوري الليبي
فوز سلة الهلال والجزيرة في انطلاق الدوري الليبي...
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط