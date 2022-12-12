مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، عن مواجهات نارية في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وجاء نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الوداد البيضاوي المغربي - بترو أتلتيكو الأنغولي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الكونغولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - صن داونز الجنوب أفريقي - الهلال السوداني - القطن الكاميروني.

المجموعة الثالثة: الرجاء البيضاوي المغربي - حوريا كوناكري الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الأوغندي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الزمالك المصري - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني.

- الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

تصنيف الفرق المشاركة في القرعة

- التصنيف الأول: الأهلي المصري - الوداد البيضاوي المغربي - الرجاء البيضاوي المغربي - الترجي الرياضي التونسي.

- التصنيف الثاني: الزمالك المصري - صن داونز الجنوب أفريقي - بترو أتلتيكو الأنغولي - حوريا كوناكري الغيني.

- التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني.

- التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فيتا كلوب الكونغولي - فايبرز الأوغندي.

يشارك في قرعة دوري أبطال أفريقيا 16 فريقًا تأهلت من المواجهات الإقصائية في دور الـ32، منها 9 فرق عربية، وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات، في كل مجموعة 4 فرق، بحيث يتواجد فريق واحد من كل تصنيف في المجموعة، ولا مانع من تواجد فريقين من بلد واحد في نفس المجموعة.

وتتواجه فرق كل مجموعة بنظام الدوري (ذهابًا وإيابًا)، ويتأهل صاحبًا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث يعود نظام المواجهات الإقصائية.

مواعيد مباريات دور المجموعات

- الجولة الأولى: 10 و11 فبراير 2023.

- الجولة الثانية: 17 و18 فبراير 2023.

- الجولة الثالثة: 24 و25 فبراير 2023.

- الجولة الرابعة: 7 و8 مارس 2023.

- الجولة الخامسة: 17 و18 مارس 2023.

- الجولة السادسة: 31 مارس و1 أبريل 2023.

شارك من ليبيا في دوري الأبطال فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس، لكن الاتحاد خرج من دور الـ64، بينما خرج الأهلي طرابلس من دور الـ32 ليذهب إلى دور 16 مكرر من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، قبل أن يكرر الخروج من المنافسات القارية للموسم الجاري.