«ديربي كازابلانكا».. يتجدد الموعد بين العملاقين الوداد والرجاء

القاهرة - بوابة الوسط

يتجدد الموعد في «ديربي كازابلانكا» حينما يلتقي الوداد البيضاوي نظيره الرجاء الرياضي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المغربي لكرة القدم «دوري إنوي» على ملعب محمد الخامس، وتنطلق المواجهة في تمام 12 صباحا في سهرة رمضانية مميزة.

ويبتعد الرجاء بفارق تسع نقاط بينه وبين الوداد، إذ يحتل الأخير المركز الثاني وفي رصيده 42 نقطة، بينما يقبع الرجاء في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، مع تساوي الفريقان في عدد المباريات.

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ويأمل الوداد في تحقيق الفوز بالمباراة، لمواصلة الضغط على متصدر جدول الدوري فريق الجيش الملكي، الذي يبتعد بفارق نقطتين فقط، بينما يعلم الرجاء أن المباراة من ست نقاط، إذ سيحرم غريمه الوداد من ثلاث نقاط هامة، في حين سيضيف مثلها إلى رصيده.

وبرغم تأهل الرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى الدور ربع النهائي، بعد حصده 16 نقطة، كأكثر فريق حقق نقاطا في دور المجموعات هذا الموسم، بعدما سجل خمسة انتصارات مع تعادل وحيد خلال ست مباريات، إلا أنه لا يسير بشكل جيد في بطولة الدوري.

أما الوداد فتأهل هو الآخر إلى الدور المقبل من دوري الأبطال متصدرا لمجموعته، إلى جانب محافظته على المركز الثاني في الدوري، ويدخل «ديربي كازابلانكا» وعينه على تحقيق الثلاث نقاط، للضغط على المتصدر، والاستمرار في طريق تحقيق لقب الدوري المغربي.