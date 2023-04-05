  • Alwasat News
Atwasat

«ديربي كازابلانكا».. يتجدد الموعد بين العملاقين الوداد والرجاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 08:26 مساء
«ديربي كازابلانكا».. يتجدد الموعد بين العملاقين الوداد والرجاء
لقطة من مواجهة سابقة بين الوداد والرجاء. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يتجدد الموعد في «ديربي كازابلانكا» حينما يلتقي الوداد البيضاوي نظيره الرجاء الرياضي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المغربي لكرة القدم «دوري إنوي» على ملعب محمد الخامس، وتنطلق المواجهة في تمام 12 صباحا في سهرة رمضانية مميزة.

ويبتعد الرجاء بفارق تسع نقاط بينه وبين الوداد، إذ يحتل الأخير المركز الثاني وفي رصيده 42 نقطة، بينما يقبع الرجاء في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، مع تساوي الفريقان في عدد المباريات.

- دوري أبطال أفريقيا: الرجاء المغربي متصدراً والزمالك يودع ثالثاً​
- تعادل بين الهلال والوداد يقودهما إلى الأشواط الإضافية

ويأمل الوداد في تحقيق الفوز بالمباراة، لمواصلة الضغط على متصدر جدول الدوري فريق الجيش الملكي، الذي يبتعد بفارق نقطتين فقط، بينما يعلم الرجاء أن المباراة من ست نقاط، إذ سيحرم غريمه الوداد من ثلاث نقاط هامة، في حين سيضيف مثلها إلى رصيده.

وبرغم تأهل الرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى الدور ربع النهائي، بعد حصده 16 نقطة، كأكثر فريق حقق نقاطا في دور المجموعات هذا الموسم، بعدما سجل خمسة انتصارات مع تعادل وحيد خلال ست مباريات، إلا أنه لا يسير بشكل جيد في بطولة الدوري.

أما الوداد فتأهل هو الآخر إلى الدور المقبل من دوري الأبطال متصدرا لمجموعته، إلى جانب محافظته على المركز الثاني في الدوري، ويدخل «ديربي كازابلانكا» وعينه على تحقيق الثلاث نقاط، للضغط على المتصدر، والاستمرار في طريق تحقيق لقب الدوري المغربي.

قرعة دوري أبطال أوروبا
وستأتي هذه المواجهة بعد ساعات قليلة من سحب قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، والتي سيتعرف فيها الفريقان على منافسيهما المنتظرين في الدور ربع النهائي حيث ينتظر فريقا الرجاء والوداد القرعة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً، وقد يصطدم أحدهما بالنادي الأهلي المصري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا

«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال

«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال
«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري

«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري
خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية

خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية
«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج

«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج
الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم

الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم
«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان

«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»

«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية

«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس

«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس
«أفضل شيف» | الحلقة السادسة

«أفضل شيف» | الحلقة السادسة
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ

اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية

«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفاندوفسكي: لو رفض بايرن انتقالي إلى برشلونة كنت سأبقى
ليفاندوفسكي: لو رفض بايرن انتقالي إلى برشلونة كنت سأبقى
دورة تشارلستون للتنس: أنس جابر تبلغ الدور الثالث وميار شريف تودع مبكرا
دورة تشارلستون للتنس: أنس جابر تبلغ الدور الثالث وميار شريف تودع ...
بعد ناغلسمان وإنريكي.. لامبارد خيار موقت لتشيلسي
بعد ناغلسمان وإنريكي.. لامبارد خيار موقت لتشيلسي
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس
التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيا في مواجهة الليلة أمام تونس...
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
المزيد
مزحة أصبحت واقعا.. أنشيلوتي يصدق في توقعه
مزحة أصبحت واقعا.. أنشيلوتي يصدق في توقعه...
إيغا شفيونتيك: الأوان فات لحظر اللاعبين الروس والبيلاروس بشكل صريح
إيغا شفيونتيك: الأوان فات لحظر اللاعبين الروس والبيلاروس ......
رسميا: فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي حتى نهاية الموسم
رسميا: فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي حتى نهاية الموسم...
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي
قرعة أبطال أفريقيا: مواجهتان عربيتان في ربع النهائي...
المزيد