دوري أبطال أفريقيا: الترجي يعود بفوز ثمين من الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الترجي التونسي، أحد عمالقة كرة القدم في أفريقيا مساء الجمعة بالعاصمة الجزائرية في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بهدف وحيد على أرضه ووسط جمهوره. وكانت المباراة ضعيفة المستوى لكن هذه النتيجة وضعته على مشارف الدور نصف النهائي.

عاد الترجي التونسي بالأمر الأهم من مباراته الهامة ضد مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بعدما غلبه بهدف نظيف الجمعة على ملعب «5 جويلية» في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل الهدف الوحيد محمد علي بن حمودة في الدقيقة 54، حسب «فرانس 24».

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وقدم بطل الدوري التونسي مباراة ضعيفة المستوى، إلا أنه عرف كيف يخرج بنتيجة مهمة وضعته على مشارف الدور نصف النهائي. وقال المدرب المساعد نادر داود بعد اللقاء في حديث تلفزيوني «صحيح لم نقدم الأداء المطلوب اليوم لكن استطعنا التفوق، إنما لم نتأهل بعد إذ تنتظرنا مواجهة صعبة في رادس».

وأضاف «كنا على يقين بأن الفريق الجزائري سيصعب الأمور علينا عبر رمي كل أوراقه منذ البداية وقد تعاملنا مع الموقف بتأنٍّ ولا سيما بعد افتتاح التسجيل إذ حاولنا تسيير الأمور على طريقتين، وقمنا بتغييرات فعالة للحد من خطورة لاعبي الشبيبة».