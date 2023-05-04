  • Alwasat News
Atwasat

حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 05:41 مساء
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
لقطة للجماهير من مواجهة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، 30 أبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

وجّه قاضي تحقيق تونسي بسجن 31 مشجعاً لنادي الترجي إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

والسبت وعلى ملعب «حمادي العقربي» في رادس، تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل بهدف لهدف في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن، وفق «فرانس برس».

وتأخر انطلاق الشوط الثاني بين الفريقين لأكثر من أربعين دقيقة بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن المكلفة بحماية المباراة، واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية «الشماريخ»، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

- «كاف» يحدد موعد الأهلي والترجي في الأبطال قبل 24 ساعة من العقوبات واتجاه للعب دون جمهور
- الترجي يحجز تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال وسط أعمال شغب ونيران «الشماريخ»

وأظهرت مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على موقع فيسبوك، أحد المشجعين يحمل منشاراً كهربائياً في يده.

وإثر المباراة، قامت قوات الأمن بتوقيف 58 شخصاً وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة محافظة بن عروس قراراً بسجن 31 شخصاً منهم على ذمة التحقيق، بتهم عدة من بينها الاعتداء على الأشخاص والإضرار عمداً بالأملاك العامة والخاصة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف حكومي، وأطلق بقية الموقوفين.

الكاف يدين التصرف
ودان «كاف» في بيان الإثنين «بشدة السلوك الجامح» خلال شوطي المباراة ومن المرتقب أن تصدر قرارات إثر تحقيقها.

وأكد الرئيس التونسي قيس سيعّد في اجتماع مع قادة أمنيين ووزير الداخلية الثلاثاء «على أن الثغرات التي حصلت في تأمين بعض المقابلات الرياضية مؤخراً يجب ألا تتكرّر مستقبلا».

وفتحت وزارة الداخلية بحثاً تحقيقياً في أحداث المباراة لكشف جميع مُلابسات هذه الأحداث والتتبّع العدلي في شأن كل من ستكشف عنه الأبحاث.

الداخلية تدين الأحداث
وأكدت الوزارة في بيان الأحد إقدام مجموعة من الأشخاص على اقتحام مُستودع داخل الملعب واستعمال المُعدّات الموجُودة داخلهُ في الاعتداء على الوحدات الأمنيّة.

وتأهل فريق «باب سويقة» بأفضلية فوزه ذهاباً في الجزائر بهدف نظيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة

فرنسا تريد العمل مع إيطاليا في مواجهة الهجرة
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟

بعد تأزم العلاقة مع باريس.. مستقبل ميسي إلى أين؟
الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم

البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي

«ميتا» تحذر من برامج خبيثة تحت ستار الذكاء الصناعي
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
ليفربول يقدم مقترحاته لنجم برايتون لإقناعه بالانضمام
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
باريس يعزز الحماية على مقر التدريبات وبيوت اللاعبين
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن
الدوري الألماني: بايرن يتمسك بالصدارة أمام بريمن
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
المزيد
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل...
رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه
رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه...
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام...
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي
دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب ......
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد...
المزيد