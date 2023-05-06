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الأهلي يهزم بيراميدز ويحقق كأس السوبر المصري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 03:43 مساء
الأهلي يهزم بيراميدز ويحقق كأس السوبر المصري
لقطة تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب بيراميدز في أبوظبي، 5 مايو 2023. (الإنترنت)
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انتزع فريق الأهلي المصري الجمعة فوزًا ثمينًا من بيراميدز في الوقت الإضافي، مكّنه من الاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصرية. وعلى الرغم من محاولات بيراميدز اختراق شباك الخصم، فإنه فشل في تحقيق لقب البطولة لأول مرة عقب استقباله هدف المباراة الوحيد الذي وقّعه التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 96 خلال الشوط الإضافي الأول.

فاز نادي الأهلي على نظيره بيراميدز الجمعة بنتيجة (واحد - صفر) ليحتفظ بلقب الكأس السوبر المصرية لكرة القدم خلال مباراة احتضنها ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي أمام 32194 متفرجًا، وفق «فرانس برس».

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ويدين الأهلي لفوزه باللقب الثالث عشر إلى التونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول.

وكان مقررًا أن يلتقي الأهلي بطل كأس مصر لعام 2022 غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري، لكن الأخير اعتذر عن خوض المباراة على خلفية تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم «كهربا»، وحل مكانه بيراميدز وصيف مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي بديلاً.

كهربا لم يبدأ اللقاء
وأبقى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، اللاعب الذي تسبب بالأزمة «كهربا» على مقاعد الاحتياط حتى الدقيقة 76 قبل أن يدفع به بديلاً ويتسبب بركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز.

وكانت المواجهة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، وانتهت جميعها لصالح الأهلي، بعدما فاز أيضا بثلاثية نظيفة في الدوري، وبهدفين لهدف بعد التمديد في نهائي مسابقة الكأس في أبريل الماضي.

كما تُوج المدرب السويسري مارسيل كولر والذي تعاقد معه الأهلي في سبتمبر بديلاً للبرتغالي ريكاردو سواريش باللقب الثاني مع «الأحمر» وعلى حساب نفس الفريق بعدما كان بيراميدز طرفًا في تتويجه الأول في الكأس.

«أحب الفوز بكل البطولات»
وقال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تصريحات تلفزيونية بعد التتويج «بالطبع أنا سعيد بالفوز بكأس السوبر والتتويج بالبطولة الثالثة لي مع الأهلي فكل الألقاب أعتبرها مثل أولادي وأنا أحب الفوز بكل البطولات».

«جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات»
وأضاف: «جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات فبعد الفوز بأي بطولة يطالبون ببطولة أخرى وهي أيضا فلسفتي كمدرب وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير في الفترة الماضية وخلال ثمانية أشهر حصلنا على ثلاث بطولات وأمامنا ثلاث بطولات أخرى في نهاية الموسم».

وعن التغييرات في التشكيلة أمام بيراميدز، اختتم كولر «لدينا مباريات كبيرة لعبناها في الفترة الماضية ويجب أن أقوم بعملية تدوير سليمة بين اللاعبين تجنبًا للإصابات».

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