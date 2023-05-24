طاقم تحكيم ليبي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أمس الثلاثاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة الرواندي سيليستين نتاجونجيرا تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني لقيادة مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وسيقود معتز الشلماني المواجهة حكماً للساحة، ويعاونه كل من الليبي عطية محمد كمساعد أول والتونسي خليل الحساني كمساعد ثان والتشادي الحاجي محمد حكماً رابعاً، والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو والجزائري مصطفى غربال حكم فيديو مساعد والكاميرونية كارين فومو أتيزيمبونج حكم فيديو مساعد.

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