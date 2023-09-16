الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طلب نادي الهلال بتأجيل مباراته أمام رايون سبورت الرواندي ضمن الدور التمهيدي الثاني لبطولة «الكونفدرالية»، بسبب ضحايا عاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، استجاب مسؤول نادي رايون لاقامة المباراتين بينهما ذهاب وإيابا على ملعب العاصمة الرواندية كيغالي، وتقام مباراة الذهاب الأحد 24 سبتمبر، والإياب الإثنين 30 سبتمبر الجاري.

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وجاء بيان نادي الهلال على الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» كالتالي: «نظرا للظروف العصيبة والأليمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة ليبيا، والمتمثلة في الفيضانات المدمرة التي خلفت وراءها الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، فإن إدارة نادي الهلال تقدمت بطلب عاجل إلى (كاف) رغبة في تأجيل مباراة فريقنا أمام رايون سبورت الرواندي والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على ملعب شهداء بنينا، إلا أن طلب نادي الهلال قوبل بالرفض من مسؤولي الاتحاد الأفريقي، حيث استلزم الموافقة على الطلب اتفاق مسؤولي كلا الناديين على تأجيل المباراة.

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وأضاف البيان «عند وصول بعثة الفريق الرواندي إلى مدينة بنغازي، اجتمع مسؤولي نادي الهلال بمسؤولي الفريق الرواندي، وقد أسفر الاجتماع عن موافقة مسؤولي رايون سبورت على تأجيل المباراة، شريطة أن تقام كلا المباراتين في جمهورية رواندا. لذا اضطررنا في نهاية المطاف إلى الموافقة على خوض مباراتي الذهاب والإياب في جمهورية رواندا، وتحديدا على أرضية ملعب كيجالي بيليه بالعاصمة الرواندية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر بينما سيقام لقاء الإياب يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر».

إدارة نادي الهلال تراجعت عن قرار الانسحاب

وأختتم البيان قائلا «مجلس إدارة نادي الهلال فكر بشكل جدي في إتخاذ قرار الإنسحاب من المباراة عقب رفض (كاف) لطلب التأجيل، إلا أن ذلك القرار كان سيعود على النادي بالعديد من العقوبات المالية والإدارية، والتي من الصعب على النادي تحملها في الوقت الحالي.. نسأل الله العظيم أن يحفظ وطننا الغالي ليبيا من كل مكروه و سوء».

بيان نادي الهلال الليبي، 15 سبتمبر 2023. (صفحة نادي الهلال الليبي عبر فيسبوك)