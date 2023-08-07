خبيرة الاتحاد الدولي لكرة اليد تصل طرابلس استعدادا لدورة المدربين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت مساء أمس السبت العاصمة طرابلس الدكتورة نهلة أبودينة رئيسة لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقي والخبيرة الدولية بالاتحاد الدولي لكرة اليد، والتي تشغل أيضا منصب رئيسة لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية التونسية.

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كان في استقبال الدكتورة نهلة أبودينة لدى وصولها لمطار معيتيقة الدولي رئيس الاتحاد الليبي الرياضي النسائي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عواطف أبوشويشة، والمدير التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة اليد عزيز المقطوف.

يأتي هذا استعدادا لانطلاق دورة المدربين الخاصة بلعبة كرة اليد للحصول على الرخصة التدريبية (D)، تحت إشراف الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة اليد.