منتخب اليد للشباب يعسكر في تونس استعدادا لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل المنتخب الليبي لكرة اليد تحت 21 عامًا تدريباته الاستعدادية للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب والمقرر إقامتها في دولتي ألمانيا واليونان، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو 2023.

ويقيم منتخب اليد معسكرًا إعداديًا في دولة تونس، خاض خلاله مباراة ودية تجريبية أمس السبت، أمام فريق اليد بنادي الأفريقي التونسي، انتهت بفوز ليبيا بـ17 هدفًا مقابل 15 هدفًا للأفريقي.

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يذكر أن المنتخب الليبي لكرة اليد للشباب سيخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات ألمانيا وتونس والجزائر.