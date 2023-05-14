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منتخب اليد للشباب يعسكر في تونس استعدادا لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 06:23 مساء
منتخب اليد للشباب يعسكر في تونس استعدادا لكأس العالم
لاعبو المنتخب الليبي لكرة اليد للشباب من معسكر تونس، 13 مايو 2023. (الإنترنت)
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يواصل المنتخب الليبي لكرة اليد تحت 21 عامًا تدريباته الاستعدادية للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب والمقرر إقامتها في دولتي ألمانيا واليونان، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 2 يوليو 2023.

ويقيم منتخب اليد معسكرًا إعداديًا في دولة تونس، خاض خلاله مباراة ودية تجريبية أمس السبت، أمام فريق اليد بنادي الأفريقي التونسي، انتهت بفوز ليبيا بـ17 هدفًا مقابل 15 هدفًا للأفريقي.

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يذكر أن المنتخب الليبي لكرة اليد للشباب سيخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات ألمانيا وتونس والجزائر.

مهمة تدريب المنتخب
ويتولى الإشراف على تدريبات المنتخب الليبي لكرة اليد المدرب التونسي عبدالهادي قيقة ويساعده المدرب الليبي وليد القبلاوي، والإداري عبدالعزيز رحومة، والمعد البدني التونسي حمدى السنوسي.

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