في منافسات رباعي تتويج السلة.. الأهلي بنغازي يصطدم بالأهلي طرابلس.. والاتحاد يواجه النصر

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، اليوم السبت، منافسات رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة بإقامة مباراتين في قاعة طرابلس الكبرى. ففي الأولى يلتقي فريقا الاتحاد والنصر في الرابعة عصرا، وفي الثانية يتواجه الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في الثامنة مساء.

انطلاقة قوية لرياعي تتويج دوري السلة

انطلق التجمع الأول لرباعي التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة، أمس الجمعة، بمباراتين: نجح بالأولى فريق الأهلي طرابلس في حسم «ديربي العاصمة» لمصلحته أمام الاتحاد بالفوز عليه 84 – 79.

وبرز في اللقاء عديد اللاعبين من ناحية التهديف والمتابعات، تقدمهم لاعب الاتحاد الجزائري محمد حراث، مسجلاً 26 نقطة. كما قام بـ20 متابعة «دبل دبل»، يليه محترف الأهلي طرابلس المصري أنس أسامة الذي سجل 16 نقطة، وقام بـ18 متابعة دبل دبل.

وحل المحترف الأميركي جيمس جاستس ثالثاً بتسجيله 28 نقطة وقيامه بـ4 متابعات. كما تألق أيضاً لاعب الأهلي نسيم بدروش، مسجلاً 27 نقطة و5 متابعات، وزميله بالفريق الأميركي أدقار سوزا بتسجيله 21 نقطة.

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وفي المباراة الثانية، تمكن النصر من حسم «ديربي بنغازي» بفوزه على الأهلي بنغازي 72 – 66.

وتألق خلال المباراة لاعب الأهلي الأميركي كيندال ديكس، مسجلاً 35 نقطة، يليه محترف النصر البوسني علم الدين كيكانوفيقش بتسجيله 27 نقطة، ثم محترف النصر الأميركي كاروين روش، مسجلاً 25 نقطة، قبل لاعب الأهلي إدريس زيو الذي سجل 14 نقطة.

