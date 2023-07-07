الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الأهلي طرابلس فوزا غاليا وثمينا في أولى جولات الدور الرباعي بدوري كرة السلة، بتغلبه على الاتحاد بنتيجة 84 - 79.

أقيمت المباراة في القاعة الكبرى بطرابلس من دون السماح بحضور الجماهير.

مباراة مثيرة بين الأهلي طرابلس والاتحاد

تمكن الأهلي طرابلس من إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 21 - 18، إلا أن الاتحاد تألق في الشوط الثاني وأنهاه لمصلحته بنتيجة 23 - 16.

وفي الشوط الثالث عاد الأهلي طرابلس بقوة وتمكن من إنهاء الشوط متعادلا بنتيجة 20 - 20، لتصبح نتيجة المباراة تقدم الاتحاد بفارق أربع نقاط فقط 61 - 57، ليتأجل الحسم إلى الشوط الرابع والأخير الذي انتهى بنتيجة 27 - 18، لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراة هي فوز الأهلي طرابلس بنتيجة 84 - 79.

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وتشارك أربعة أندية في دور رباعي التتويج بلقب دوري كرة السلة، هي: الأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي والنصر. ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي بنغازي والنصر مساء اليوم في إطار دور رباعي التتويج.

يشارك في إدارة تحكيم مباريات التجمع الأول من الدور الرباعي لكرة السلة، أطقم تحكيم من دولتي مصر والمغرب، بالإضافة إلى وجود حكام من ليبيا.

طاقم التحكيم المصري يتكون من عمر زاهد، وإسلام وحيد، وكذلك أحمد غالب، بينما يتكون طاقم التحكيم المغربي من الثلاثي بن شريف بن عيسي، وسعيد بوكبير، وكذلك عماد أدريوش، فيما تكونت التوليفة الليبية للحكام من الدولي هيثم الساروي، عبدالحميد الحمري، وجلال الورفلي، بالإضافة إلى إبراهيم شوشان، و موسى الأوجلي.