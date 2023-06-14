فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي فوزاً مهماً بتغلبه على الاتحاد بنتيجة (76-75)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة الإياب للدور الثماني المؤهل إلى مرحلة التتويج بدوري كرة السلة.

نتائج الأشواط

تعادل الفريقان بنتيجة (17-17) في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تفوّقت سلة الاتحاد على نظيرتها في الأهلي بنغازي بنتيجة (22-16)، لتواصِل سلة الاتحاد هيمنتها خلال الشوط الثالث لتجسمه بنتيجة 23-19، إلا أن فريق الأهلي بنغازي تدارك الموقف في الشوط الرابع الذي حسمه لمصلحته بنتيجة (24-13)، ليتمكن من حسم النتيجة النهائية لمصلحته بفارق نقطة واحدة فقط.

وبهذا يكون فريق كرة السلة بنادي الأهلي بنغازي قد حقق فوزه الثالث عشر على التوالي بالدور الثمانية المؤهل إلى مرحلة التتويج بلقب دوري كرة السلة.

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وفي مباراة أخرى، تغلب فريق كرة السلة بنادي المروج على فريق المدينة بنتيجة (61-50)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في الدور الثمانية المؤهل إلى مرحلة التتويج، وهو الفوز الرابع الذي يحققه فريق المروج ضمن مرحلة الدور الثمانية لدوري كرة السلة.

تعادل الفريقان في الشوط الأول بنتيجة 14 نقطة لكل منهما، قبل أن يحسم المروج نتيجة الشوط الثاني لمصلحته (13-8)، ثم مالت الكفة لصالح فريق المدينة الذي حسم الشوط الثالث بنتيجة (17-9)، إلا أن فريق المروج انتفض في الشوط الرابع ليفوز به بنتيجة (25-11)، لتصبح النتيجة النهائية فوز المروج على المدينة (61-50).