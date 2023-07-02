شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب المساعد لفريق الأهلي طرابلس، سامح الدربالي، أن فريقه خاض مواجهة صعبة أمام الأهلي بنغازي، ضمن الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وقال الدربالي في تصريحات إلى «قناة الوسط» (WTV)، إن الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي خاضا مباراة «كلاسيكو» قوية، تمكنا قبلها من تحقيق الفوز في الجولة الأولى التي حقق الأهلي بنغازي فيها فوزًا ثمينًا على الاتحاد بعشرة لاعبين.

الأهلي طرابلس حسم «الكلاسيكو»

والتقى فريقا الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي أمس السبت، في الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب «دورينا»، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي طرابلس بهدفين دون رد أحرزهما إيبوكا ونور الدين قليب.

بهذا الفوز، رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى ست نقاط، لسابق فوزه في الجولة الأولى على النصر، بينما توقف رصيد الأهلي بنغازي عند ثلاث نقاط، لفوزه في الجولة الأولى على الاتحاد.

وأضاف سامح الدربالي إن فريق الأهلي طرابلس ركز على نقاط القوة والضعف في فريق الأهلي بنغازي، وتحقق للفريق ما أراد في الشوط الثاني عندما قدم أداءه المطلوب فحقق الفوز الثمين.

وأشار إلى أن الأهلي طرابس فرض أسلوبه وإيقاع لعبه على المباراة ونجح في إحراز هدفين حسم بهما اللقاء.

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وأوضح الدربالي أن الأهلي طرابلس لا يزال أمامه ثلاث مباريات صعبة ليخوضها في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا»، يتعين الفوز بها، كما ينبغي على الفريق أن يصحح السلبيات والأخطاء التي وقع فيها، كما ينبغي العمل على تدعيم إيجابيات الفريق لكي يتطور في المستقبل.

من جانبه، قال نور الدين القليب لاعب الأهلي طرابلس في تصريحات إلى «قناة الوسط» (WTV)، إن فريق الأهلي طرابلس يهدي الفوز على الأهلي بنغازي لعبدالله العرفي الذي أصيب خلال المباراة، معربًا عن تمنياته بعودته للفريق في أسرع وقت ممكن.

وأضاف القليب إن الأهلي طرابلس أمامه مباريات مهمة للغاية في دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي «دورينا»، لذلك ينبغي الاستعداد لها بشكل جيد، حتى تتكلل جهود الفريق بالتتويج بلقب «دورينا».