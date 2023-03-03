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مدرب الأهلي طرابلس الجديد: نأمل أن نجلب الألقاب للفريق.. وشكرا على الثقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 03:26 مساء
مدرب الأهلي طرابلس الجديد: نأمل أن نجلب الألقاب للفريق.. وشكرا على الثقة
المدرب طارق جرايا يحمل قيص الأهلي طرابلس في مؤتمر تقديمه، 2 مارس 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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يأمل المدرب الجديد للأهلي طرابلس طارق جرايا أن يجلب الألقاب للنادي، وإعادته لمنصات التتويج مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأهلي طرابلس هو نادي بطولات، كما توجه بالشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم فيه.

وقال جرايا في تصريحات إلى الصفحة الرسمية لفريق الأهلي طرابلس على «فيسبوك»: «نتمنى أن نجلب الألقاب للأهلي طرابلس، نشكر رئيس النادي على ثقته فينا، كانت لدي عديد التجارب السابقة وحققت لقب الكأس في الأردن، وآمل تكرار التجربة مع النادي الأهلي».

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وتابع: «ندرك المسؤولية، ونتمنى أن نكون على قدرها، لدينا بطولة عربية، نأمل في الوصول لأبعد نقطة فيها، وتحقيق طموحات جماهير النادي».

فيما أكد مساعد المدرب محمد الزويبي أنه آت إلى الفريق بطموحات كبيرة، مضيفا: «عملت مع الكابتن طارق جرايا في أكثر من نادٍ، لدينا طموح في نادي كبير وطموحنا الألقاب، جئنا ونعلم أن النادي نادي ألقاب ويتمنى الرجوع لطريقه الصحيح، وسنعمل على ذلك».

عودة سامح الدربالي
بينما أكد المساعد الثاني سامح الدربالي، العائد مرة أخرى لارتداء شعار الأهلي طرابلس، ولكن هذه المرة كمساعد: «شرف لي العودة مرة أخرى لارتداء قميص الفريق، ولدينا طموحات كبيرة وسنلعب على جميع البطولات الممكنة، نأمل التوفيق من الله».

وأردف: «نملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، ونثق في قدرتهم على تحقيق المطلوب، ولدينا أيضا جمهور كبير، يقف خلف الفريق، ويتمنى تحقيق البطولات، ونعده بذلك».

المعد البدني للفريق
بينما أكد المعد البدني للفريق أنيس الشعلالي أنه يعود مرة أخرى للأهلي طرابلس بمعنويات مرتفعة وطموح كبير، وأضاف: «لدي فترة سابقة مع النادي الأهلي طرابلس، وتوجنا خلالها بالألقاب، آمل أن نعيد الأمر في هذه الولاية الجديدة، نعود مرة أخرى بطموحات كبيرة، شكرا على ثقة مجلس الإدارة في وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم».

وأكد إخصائي العلاج الطبيعي الجديد للفريق بلال حمدي: «كانت لدي تجارب سابقة في السعودية وتونس، أقدم التحية لجمهور ومجلس إدارة الفريق، وأعدهم بتقديم أقصى ما أملك لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه».

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