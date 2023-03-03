رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، في مداخلة هاتفية مع برنامج «في التسعين» الذي يذاع عبر قناة «الوسط» وجود رغبة لديه وبعض أعضاء مجلس الإدارة في إقالة المدرب فتحي الجبال، وذلك منذ عودته لتسلُّم النادي في ولايته الثانية.

وقال أبوعون: «تسلمنا زمام الأمور في النادي ونظرنا لمصلحة الفريق، نشكر المدرب فتحي الجبال على الفترة التي قضاها في النادي، انتظرنا نتائج مباريات الإياب، وبعد سلسلة التعادلات قررنا إقالة المدرب، وتغليب مصلحة الفريق».

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وتابع: «كانت لدينا النية لإقالة الجبال مبكرا وبعض أعضاء مجلس الإدارة اتفق مع رأيي، أعطيناه فرصة لإثبات العكس، لكن مسؤوليتنا تجاه نادينا عجلت بالإقالة، ونأمل التوفيق للمدرب الجديد في هذه المرحلة الحساسة من الموسم».

الاتفاق مع جرايا

وأكد رئيس نادي الأهلي طرابلس أنه أتم اتفاقه مع المدرب التونسي طارق جرايا منذ فترة، مشيرا: «جرايا وعدنا بتحقيق النتائج الإيجابية وحصد الفوز في المواعيد المقبلة، وسيقود الفريق مباشرة، طارق كان يتابع الفريق منذ فترة، وأتممنا التعاقد معه فورا بعد إقالة الجبال».

«تحمل المسؤولية»

وعن ملف التعاقدات الجديدة، قال ساسي: «قمنا باختيار اللاعبين الجدد بمساعدة مستشارين فنيين من خارج البلاد، وأطلعنا المدرب عليهم ووافق على انتدابهم، وأنا أتحمل مسؤولية الاختيارات».

وأردف: «نأمل في تحقيق النقاط كاملة في باقي المباريات، ونعد جمهور الأهلي طرابلس بتحقيق الثنائية هذا الموسم، وتقديم مشاركة مشرفة في البطولة العربية».

قرعة البطولة العربية

قال ساسي أبوعون: «سنغادر يوم الأحد للمشاركة في قرعة البطولة العربية، وتعاقدنا مع التونسي طارق جرايا للمنافسة في البطولة العربية وليس محليا فقط».