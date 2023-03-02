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شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 08:48 مساء
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 2 مارس 2023
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كشف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، عن هوية مدربي قطبي العاصمة (الأهلى طرابلس والاتحاد)، اللذين يستعدان لمباشرة مهامهما الجديدة على رأس القيادة الفنية للفريقين.

وصل مطار معيتيقة بطرابلس اليوم المدرب الجديد لنادي الأهلي طرابلس طارق جرايا، كما وصل إلى المطار نفسه مدرب نادي الاتحاد الجديد المونتينغري ماليجا فافوفيتش، ومساعده مواطنه دوجان جليتش.

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واستضاف البرنامج رئيسي ناديي الاتحاد محمود عبودة، والأهلي طرابلس ساسي أبو عون، لكشف تفاصيل وكواليس التعاقد مع المدربين، وطموحهما خلال الفترة المقبلة. كما ناقش البرنامج جديد «دورينا» وملف الملاعب خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى ملف المنتخب الوطني لكرة القدم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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