مدرب الأهلي طرابلس الجديد يصل العاصمة ويستعد لمباشرة عمله

القاهرة - بوابة الوسط

وصل مطار معيتقة بطرابلس، اليوم الخميس، المدرب الجديد لنادي الأهلي طرابلس طارق جرايا، استعدادا لمباشرة مهامه الجديدة على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وسيعاون جرايا في مهمته لاعب الأهلي طرابلس السابق والمدرب الحالي سامح الدربالي، والذي وصل معه قادما من مدينة باجة التونسية، وفق ما نشرته صفحة الأهلي طرابلس الرسمية «بفيسبوك».

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وأقال الأهلي طرابلس مدربه التونسي فتحي الجبال، على خلفية نتائج غير مرضية لطموحات النادي، بعد تسجيله أربعة تعادلات متتالية في الدوري الممتاز.

الأهلي طرابلس ثالثا

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 17 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن المتصدر الاتحاد، وتفصله نقطة وحيدة عن الأولمبي صاحب المركز الرابع.

جانب من وصول المدرب الجديد للأهلي طرابلس مطار طرابلس، 2 مارس 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)