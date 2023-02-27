رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهد إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مغادرة أكثر من 14 مدربا لأنديتهم في سلسلة تغييرات قامت بها الأندية نتيجة إخفاقات الفرق في تحقيق نتيجة مرضية، ونال التغيير في مرحلة الذهاب أطقم التدريب في أندية الأهلي بنغازي والسويحلي والنصر والهلال والمدينة والتحدي والصقور والصداقة والأولمبي والخمس والاتحاد المصراتي.

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وأبقت فرق أساريا والتعاون ودارنس والأخضر والمحلة وشباب الجبل والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم مدربيها خلال مرحلة الذهاب.

وقبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الإياب غادر ثلاثة مدربين جدد، هم المدربان التونسيان فتحي الجبال في نادي الأهلي طرابلس، وسمير شمام في الأخضر، الأول بعد أن قضى موسم ونصف مع الأهلي طرابلس، بينما جاء رحيل الثاني بسبب تواضع النتائج، رغم حصوله على لقب أفضل المدربين الموسم الماضي.

أما ثالث المدربين الراحلين أخيرا الوطني أسامة الحمادي مدرب فريق الاتحاد المتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.