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الأهلي طرابلس ممثلا للكرة الليبية في البطولة العربية.. والرياض تستقبل القرعة خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 04:23 مساء
الأهلي طرابلس ممثلا للكرة الليبية في البطولة العربية.. والرياض تستقبل القرعة خلال أيام
الأهلي طرابلس ممثلا للكرة الليبية في البطولة العربية. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية، بدعوة من الاتحاد العربي للعبة، ممثلاً لكرة القدم الليبية في البطولة العربية للأندية.

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وتسحب قرعة التصفيات الأولية في السادس من مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة ساسي أبوعون والمدير التنفيذي سالم صولة، حسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

في الوقت نفسه، كشفت إدارة نادي الأهلي طرابلس إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول التونسي فتحي الجبال، بعد سلسة من التعادلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والنتائج المخيبة للآمال، بعد أن تعادل أمام ضيفه أبوسليم سلبيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة إياب الدوري، ليكون التعادل الرابع تواليا، ليحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أبوسليم 20 نقطة والاتحاد المتصدر برصيد 21 نقطة.

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