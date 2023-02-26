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425 يوما للأهلي طرابلس مع الجبال قبل الإقالة.. وخشارم بديلا موقتا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 26 فبراير 2023, 04:25 مساء
425 يوما للأهلي طرابلس مع الجبال قبل الإقالة.. وخشارم بديلا موقتا
الجبال في الإطار الأيمن وخشارم في الأيسر. (فيسبوك)
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أعلن نادي الأهلي طرابلس إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول التونسي فتحي الجبال، بعد سلسلة من التعادلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والنتائج المخيبة للآمال، بعد أن تعادل أمام ضيفه أبوسليم سلبيا ضمن الجولة الثانية من مرحلة إياب الدوري، ليكون التعادل الرابع تواليا، ليحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف أبوسليم 20 نقطة والاتحاد المتصدر برصيد 21 نقطة.

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تتبقى من الدوري الليبي الممتاز 7 جولات قبل دخول مرحلة السداسي والتي ستتأهل لها 3 فرق من كل مجموعة، لتضطر إدارة نادي الأهلي طرابلس للاعتماد على المدرب المساعد جمال خشارم موقتا لحين الاستقرار على بديل الجبال.

استمرت رحلة فتحي الجبال مع الأهلي طرابلس 425 يوما، لعب خلالها 48 مباراة، وفاز في 28 مباراة بنسبة 58%، وخسر في 8 مباريات بنسبة 17%، وتعادل في 12 مباراة بنسبة 25%، كما سجل مهاجمو الأهلي 68 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا، حسب صفحة «الأهلي طرابلس في القلب عبر فيسبوك».

ووصل الفريق إلى نصف نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية لأول مرة في النسخة الماضية، كما  أنه موجود حاليا في نصف نهائي كأس ليبيا، وفي انتظار استكمال البطولة، وكان الموسم الماضي في المباراة النهائية لبطولة الدوري الليبي، لكنه خسر اللقب أمام الاتحاد.

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