اتحاد الطائرة يتعاقد مع مدرب تونسي لفئة الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة رسمياً، مع المدرب التونسي منعم بن سالم كمدير للجهاز الفني للمنتخب الوطني في فئة الناشئين المشارك في النسخة الأولى للبطولة الأفريقية للناشئين منتصف شهر نوفمبر المقبل، والتي ستقام في ليبيا بمدينة مصراتة.

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المدرب منعم بن سالم لديه عديد الإنجازات في الفئات السنية، أبرزها قيادة الكويت الكويتي للفوز بالدوري الكويتي للفئة تحت 16 عاما، وتوج مع النادي الصفاقسي بلقب الوصيف للدوري التونسي لفئة تحت 23 عاما.