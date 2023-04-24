«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ومواعيد نهائيات دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق في التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري المرحلة الثانية المؤهلة إلى نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة موسم 2022-2023 بقاعات طرابلس الكبرى وسليمان الضراط ببنغازي وأحمد موسى بالمرج.

المرحة الثانية يشارك فيها 8 فرق، هي: الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والمروج والشباب والمدينة والهلال في مجموعة واحدة من ذهاب وإياب.

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الفرق الثمانية عززت صفوفها باثنين من المحترفين في كل فريق بحيث أصبح عدد المحترفين في الدوري الليبي لكرة السلة 16 محترفا، وفيما يلي جدول مباريات المرحلة الثانية.

السبت 29 إبريل

الأهلي طرابلس يلتقي المروج بالقاعة الكبرى، والاتحاد يلتقي الهلال بالقاعة الكبرى، والأهلي بنغازي يلتقي الشباب بقاعة سليمان الضراط، والنصر يلتقي المدينة بقاعة سليمان الضراط.

الأحد 30 أبريل

الأهلي طرابلس يلتقي الهلال بالقاعة الكبرى، والاتحاد يلتقي المروج بالقاعة الكبرى عقب المباراة الأولى، والأهلي بنغازي يلتقي المدينة بقاعة سليمان الضراط، والنصر يلتقي الشباب بقاعة سليمان الضراط عقب المباراة الأولى.

الأحد 7 مايو

الشباب يلتقي الأهلي طرابلس بالقاعة الكبرى، والمدينة يلتقي الاتحاد بالقاعة الكبرى عقب المباراة الأولى، والمروج يلتقي الأهلي بنغازي بقاعة سليمان الضراط، والهلال يلتقي النصر عقب المباراة الأولى.

الثلاثاء 9 مايو

الأهلي طرابلس يلتقي المدينة بالقاعة الكبرى، والاتحاد يلتقي الشباب بالقاعة الكبرى، والأهلي بنغازي يلتقي الهلال بقاعة سليمان الضراط، والنصر يلتقي المروج بقاعة سليمان الضراط عقب المباراة الأولى.

الأحد 14 مايو

الأهلي طرابلس يلتقي الأهلي بنغازي بالقاعة الكبرى، والاتحاد يلتقي النصر بالقاعة الكبرى، والمروج يلتقي الشباب بقاعة أحمد موسى، والهلال يلتقي المدينة بقاعة سليمان الضراط.

الإثنين 15 مايو

الأهلي طرابلس يلتقي النصر بالقاعة الكبرى، والاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي بالقاعة الكبرى، والهلال يلتقي الشباب بقاعة سليمان الضراط، والمروج يلتقي المدينة بقاعة أحمد موسى بالمرج.

الأحد 21 مايو

الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد بالقاعة الكبرى، والشباب يلتقي المدينة بالقاعة الكبرى، والأهلي بنغازي يلتقي النصر بقاعة سليمان الضراط، والمروج يلتقي الهلال بقاعة أحمد موسى.

يتأهل من المرحلة الثانية أربعة فرق فقط للدخول في مرحلة النهائيات.