فوز الأهلي طرابلس على الشباب في «كأس السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق نادي الأهلي طرابلس الفوز أمس بالقاعة الكبرى في طرابلس على نظيره فريق الشباب العربي، في المرحلة الثالثة لكأس ليبيا بكرة السلة، بعد مباراة متوازنة بين الفريقين.

ويشارك في المرحلة الثالثة سبعة فرق موزعة على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق الأهلي طرابلس والاتحاد والشباب وأبوسليم، وتشكلت المجموعة الثانية من فرق المروج والنصر والأهلي بنغازي.

سير المباراة

انتهى ربع المباراة الأول بتقدم الأهلي طرابلس وبفارق 16 نقطة بـ27 نقطة مقابل 11 نقطة، بينما شهد الربع الثاني تكافؤا بين الفريقين، وانتهى لصالح الشباب بواقع 23 نقطة مقابل 22 نقطة، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 40 نقطة مقابل 27 نقطة للشباب، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة 89 نقطة مقابل 61 نقطة للشباب.

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب وعمر سالم، والمسجل أيمن عبدالله والمسجل الإلكتروني محمد حافظ، والميقاتي أمير حمودة وميقاتي 24 ثانية على أبولقاسم.