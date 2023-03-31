المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق نادي المروج الفوز أمام نظيره الأهلي بنغازي في الدور التمهيدي لكأس ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي احتضنتها الصالة المغطاة بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

تميزت المواجهة بالندية والإثارة والتشويق، وتمكن المروج من إنهاء ربعها الأول متفوقا بفارق نقطة واحدة بواقع 12 نقطة مقابل 11 نقطة، وفي الربع الثاني قلب الأهلي بنغازي تأخره إلى فوز، حينما أضاف 15 نقطة، مقابل ثمانية فقط للمروج، لينتهي الربع الثاني بأفضلية للأهلي 26 نقطة مقابل 20.

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في الربع الثالث عاد فريق المروج لأخذ الأسبقية، وأضاف 23 نقطة مقابل 14 نقطة للأهلي بنغازي، ليتقدم المروج مجددا في اللقاء بـ43 نقطة مقابل 40 نقطة للأهلي، بينما شهد الربع الأخير تنافسا كبيرا بين الفريقين، قبل أن يخطف المروج اللقاء لصالحه بفارق نقطة وحيدة، بـ63 نقطة مقابل 62 نقطة للأهلي بنغازي.