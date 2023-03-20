فوز الاتحاد وبلخير في تمهيدي كأس ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الدور التمهيدي لكأس ليبيا لكرة السلة، المباراة الأولى جمعت الاتحاد والجزيرة وفي ربعها الأول تقدم الاتحاد بفارق عشر نقاط (24-14)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 11 نقطة والجزيرة 16نقطة لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد (35-30).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 53 نقطة والجزيرة 31 نقطة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (88-61)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله ووليد شيوب ونبيل الأحول والمسجل نجاة المخشخش والميقاتي فتحي حسونة وحكم 24 ثانية عبدالهادي خليفة.

أُقيمت ثاني المباريات وجمعت بلخير والإشعاع، وفي ربعها الأول كان التفوق فيه للإشعاع (21-18)، وفي بقية زمن المباراة كانت الأفضلية والسيطرة لبلخير الذي أنهى الشوط الأول متقدما (45-34).

وأضاف بلخير في الربعين الثالث والرابع 55 نقطة والإشعاع 24 لتنتهي المباراة بفوز بلخير بنتيجة (100-58)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم أيمن عبدالله وعلي الأمير ومحمد حافظ والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني عبدالمالك أبو فردة والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.