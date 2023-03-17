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فوز الاتحاد والجزيرة في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 17 مارس 2023, 02:02 مساء
فوز الاتحاد والجزيرة في كأس السلة
فريق الجزيرة لكرة السلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقيمت أمس الخميس بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة، جمعت الأولى فريق الجزيرة والإشعاع، وتمكن الجزيرة من حسم اللقاء لصالحه، بينما جمع الاتحاد نقاط الفوز أمام بلخير.

وحقق الجزيرة الفوز في المباراة التي انتهى ربعها الأول بتقدمه بفارق خمس نقاط، قبل أن يفقد الربع الثاني لصالح الإشعاع بفارق هدف وحيد بواقع 29 نقطة مقابل 28، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الجزيرة 44 نقطة مقابل 38 نقطة للإشعاع، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بـ72 نقطة مقابل 67 نقطة للإشعاع.

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم وليد شيوب وعلي الأمير وأمير حمودة، والمسجل نجاة المخشخش، والميقاتي عبدالمالك أبوفردة، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.

وفي ثاني المباريات تمكن الاتحاد من الفوز على ضيفه بلخير، حيث أنهى الربعين الأول والثاني متفوقا بفارق 30 نقطة بواقع 39 نقطة مقابل تسع نقاط لبلخير، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 24 نقطة، فيما أضاف بلخير 43 نقطة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بـ69 نقطة مقابل 52 نقطة.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم علي الأمير وأمير حمودة ومحمد عيسي، والمسجل فتحي حسونة، والمسجل الإلكتروني وليد شيوب، والميقاتي نجاة المخشخش، وميقاتي 24 ثانية على العرادي.

جدول المباريات
وتستكمل المباريات، اليوم الجمعة، بمباراة واحدة تجمع بين النصر والمروج في قاعة أحمد موسي بمدينة المرج، بينما تقام غدا السبت ثلاث مباريات، يلتقي أبوسليم نظيره الشباب، ويحل المدينة ضيفا على الأهلي طرابلس، بينما يلتقي التحدي نظيره اتحاد المرج.

مباريات الأسبوع المقبل
بينما تقام مباراتان يوم الأحد 19 مارس، يواجه الاتحاد نظيره الجزيرة، بينما يحل بلخير ضيفا على الإشعاع، فيما تقام الثلاثاء 21 مارس ثلاث مباريات، والمروج يستقبل الأهلي بنغازي، والشباب يحل ضيفا على الأهلي طرابلس، وتختتم مواجهات الأحد بلقاء المدينة وأبوسليم.

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