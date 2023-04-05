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مواعيد المرحلة الختامية بكأس ليبيا لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 10:16 مساء
مواعيد المرحلة الختامية بكأس ليبيا لكرة السلة
لقطة من مواجهة أبوسليم وبلخير ضمن تصفيات كأس ليبيا لكرة السلة، 3 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد المرحلة الختامية لتصفيات كأس ليبيا للسلة عن المنطقتين الغربية والشرقية، والتي تنطلق في الفترة ما بين 5 إلى 10 أبريل.

تنطلق اليوم الأربعاء مواجهة الأهلي طرابلس مع نظيره الشباب العربي بالقاعة الكبرى بطرابلس، فيما تقام مواجهة أبوسليم والاتحاد غداً الخميس في نفس القاعة.

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ويواجه الأهلي طرابلس نظيره أبوسليم يوم الجمعة في القاعة الكبرى بطرابلس، بينما تشهد نفس القاعة مواجهة الشباب العربي ونظيره الاتحاد السبت.

وتُقام مباراة الشباب العربي وأبوسليم يوم الأحد، فيما يلتقي الاتحاد والأهلي طرابلس في آخر مباراة بالتصفيات يوم الإثنين، على أن تُقام المباراة دون حضور الجماهير.

مباريات المنطقة الشرقية
يفتتح الأهلي بنغازي مواجهات المرحلة الختامية بالمنطقة الشرقية التي يشهدها مجمع سليمان الضراط، أمام نظيره نادي المروج.

وينتظر نادي النصر الخاسر من المباراة الأولى، ليواجهه في ثاني اللقاءات، قبل أن يلتقي الفائز في المباراة الأخيرة، وصاحب الترتيب الأول يتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية.

ويتأهل إلى المباراة النهائية لكأس ليبيا أصحاب المركز الأول عن المنطقتين الشرقية والغربية.

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