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تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 03:16 مساء
تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري
لاعبو فريق الصداقة من ملعب شهداء بنينا ببنغازي، 2 مارس 2023. (الإنترنت)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مواجهة فريقي شباب الجبل والصداقة، والتي كانت مقررة إقامتها اليوم الخميس في الثالثة ظهرا.

وستقام المواجهة، غدا الجمعة، في السادسة مساء على ملعب شهداء بنينا الدولي، وأخطرت اللجنة الفريقين وأطقم التحكيم والمراقبين بالموعد الجديد.

ووصل فريق الصداقة إلى أرضية ملعب المباراة، قبل أن يتم إبلاغهم بتأجيل المباراة.

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وتعرضت حافلة فريق شباب الجبل لحادث في طريقها إلى مدينة بنغازي أمس الأربعاء، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لنادي شباب الجبل «بفيسبوك».

موقف الفريقين في الدوري
ويحتل فريق شباب الجبل المركز الأخير في المجموعة الأولى بأربع نقاط، فيما يقع الصداقة سابعا برصيد 13 نقطة، وفي حالة فوزه فإنه سيدخل المربع الذهبي، في انتظار باقي المباريات.

قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بتأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري، 2 مارس 2023. (صفحة لجنة المسابقات بفيسبوك)
قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بتأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري، 2 مارس 2023. (صفحة لجنة المسابقات بفيسبوك)
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