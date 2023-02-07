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التحدي وشباب الجبل في بداية استئناف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:20 مساء
التحدي وشباب الجبل في بداية استئناف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. السبت
مباراة سابقة في الدوري لفريق شباب الجبل. (صفحة نادي شباب الجبل عبر فيسبوك)
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يستأنف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم السبت المقبل نشاطه، بعد فترة من التوقف، لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان 2023» بالجزائر، والتي حصد لقبها المنتخب السنغالي من أصحاب الأرض.

- أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

يعود الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بأربع مباريات في الجولة العاشرة من المسابقة موزعة على الملاعب التالية:

السبت 11 فبراير
ستقام أربع مباريات على ملعب بنينا، المباراة الأولى ستجمع بين التحدي وشباب الجبل، والمباراة الثانية دارنس يحل ضيفا على الهلال.

وفي المجموعة الثانية، الخمس يستضيف السويحلي، والاتحاد المصراتي يحل ضيفا على أبوسليم.

4 مواجهات في منافسات الأحد  
يشهد الأحد إقامة أربع مباريات، ففي المجموعة الأولى، الصقور يستضيف النصر، وعلى ملعب بنينا الصداقة يحل ضيفا على الأهلي بنغازي.

وفي المجموعة الثانية، أساريا يلتقي الأهلي طرابلس، والمحلة يتبارى مع المدينة.

مباراة مؤجلة بين التعاون والأخضر
تقام الإثنين على ملعب أبوسليم مواجهة بين الاتحاد حيث يستضيف الأولمبي، بينما تم تأجيل مباراة التعاون والأخضر بسبب مشاركة الأخضر في دور المجموعات ببطولة «الكونفيدرالية».

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