شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة السويحلي وضيفه المدينة في تمام الثالثة والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية.

ويدخل السويحلي المباراة سعيًا للفوز للارتقاء للمركز الثالث مؤقتا في جدول الترتيب، إذ سيصل السويحلي إلى 19 نقطة في حالة فوزه، فيما يسعى المدينة للتقدم خطوة في الترتيب بـ13 نقطة في حالة الفوز.

يذكر أن مواجهة شباب الجبل وضيفه الصداقة تأجلت لتقام غدا الجمعة، ودون حضور الجمهور.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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