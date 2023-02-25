15 مشاركا في دورة مدربي الكاراتيه الموحد (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه الموحد في المنطقة الغربية سفيان شقلوف، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، أن الاتحاد نظم في أكاديمية النوران بقصر بن غشير دورة المدرب الناشئ.

- زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لقصر الملك والسرايا الحمراء والطب الرياضي

استهدفت الدورة 15 مشاركا، وتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، كما حاضر فيها المدير الفني بالاتحاد عبدالحميد الطبال.

وفي ختام الدورة أقيمت احتفالية، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد، ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية، كما حضر رؤساء اللجان العاملة بالاتحاد، ووزعت فيها شهادات تقدير على المشاركين.

دورة مدربي الكاراتيه الموحد. (فيسبوك)

دورة مدربي الكاراتيه الموحد. (فيسبوك)

دورة مدربي الكاراتيه الموحد. (فيسبوك)