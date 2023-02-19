«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وملاعب الجولة الثانية لمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ضمن المجموعتين الأولى والثانية.

ولحساب المجموعة الأولى، يستضيف التحدي نظيره الصقور بملعب شهداء بنينا الخميس المقبل عند السادسة مساء، بينما يحل التعاون ضيفًا على ملعب الصداقة في الثالثة ظهرًا.

- لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة

- لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة الأولى

ويشهد يوم الجمعة المقبل مواجهة وحيدة بين الهلال والأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا الدولي في السادسة مساء.

بينما يشهد السبت مواجهة النصر ودارنس بملعب شهداء بنينا في السادسة مساء، فيما تأجلت مواجهة الأخضر وشباب الجبل في هذه الجولة نظرًا لمشاركة الأخضر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات المجموعة الثانية

ولحساب المجموعة الثانية تقام يوم الخميس مواجهتان، يلتقي الاتحاد المصراتي والسويحلي على ملعب مصراتة، بينما يواجه المدينة نظيره الخمس على ملعب أبوسليم، ويقام اللقاءان في الثالثة والنصف ظهرًا.

وتقام يوم الجمعة مواجهتان كذلك، إذ يحل الأولمبي ضيفًا على أساريا بملعب الزاوية، ويستضيف الاتحاد نظيره المحلة بملعب أبوسليم، في الثالثة والنصف ظهرًا.

وتقام مواجهة الأهلي طرابلس وأبوسليم في الثالثة والنصف ظهرًا يوم السبت المقبل، على ملعب الجميل، في ختام مباريات الأسبوع الثاني لمواجهات مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم.