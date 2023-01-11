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لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 07:48 مساء
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع الثاني لفرق مجموعات الدرجة الأولى
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية: صفحة الاتحاد بفيسبوك)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى، لفرق المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

ولحساب المجموعة الأولى تنطلق المواجهات الجمعة 20 يناير المقبل، إذ يحتضن ملعب سبها البلدي مواجهة النهضة والهلال، بينما يحتضن ملعب أوباري البلدي مواجهة المهاري والمهدية، فيما تقام يوم السبت 21 يناير مواجهة الشرارة وضيفه القرضابية بملعب سبها البلدي، وتقام المباريات في تمام الثالثة ظهرا.

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المجموعة الثانية
تنطلق منافسات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 17 يناير، حيث يلتقي بملعب الأبيار فريقا الأنوار وبنغازي الجديدة، وعلى ملعب درنة يلتقي فريقا نسور مرتوبة والنجمة، وعلى ملعب الصداقة يلتقي البروق وضيفه الأنصار، ويواجه الخليج ضيفه نجوم بنغازي على ملعب 10 يونيو أجدابيا.

وتختتم المنافسات يوم الأربعاء 18 يناير بمواجهة نجوم أجدابيا والقيروان، على ملعب 10 يونيو أجدابيا.

المجموعة الثالثة
وتنطلق الجولة الثالثة الإثنين 16 يناير ضمن منافسات المجموعة الثالثة، إذ يستضيف البرانس ضيفه المنار في ملعب القبة، ويرحل السواعد لملاقاة الأندلس، بينما يستضيف خالد بن الوليد ضيفه خليج سرت على الملعب الجانبي ببنغازي.

بينما تقام الجمعة 20 يناير مواجهتان، إذ يلتقي الوحدة العربية على الملعب الجانبي ببنغازي ضيفه الوفاق أجدابيا، فيما يرحل الطيران لملاقاة المروج، بملعب بشير جودة بالمرج، ويبقى فريق الأفريقي في راحة دون خوض مباريات.

المجموعة الرابعة
تقام جميع مباريات المجموعة الرابعة يوم الأربعاء 18 يناير، إذ يتواجه الوطن مع رفيق بملعب أبوعيسى البلدي، ويلتقي ترهونة مع الشط في ملعب الأول بترهونة، ويرحل الفالوجا لملعب الجميل لمواجهة المستقبل، بينما البشائر يرحل لمواجهة الترسانة بملعبه، وعلى ملعب أبوسليم يواجه أبي الأشهر فريق المجد.

المجموعة الخامسة
تقام مباريات المجموعة الخامسة الثلاثاء 17 يناير، حيث يلتقي الشروق والنصر زليتن بملعب الرياضية الزنتان، بينما الجزيرة يلاقي الملعب الليبي باستاد زوارة، والوحدة يواجه الشموع بالملعب الليبي، والطلائع يلتقي اتحاد الشرطة بملعب رقدالين، فيما يلتقي الظهرة بملعب الترسانة نظيره اتحاد الجمارك.

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