لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم العقوبات التي طالت الأندية المنسحبة من الجولة الأولى لمرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز.

وطالت العقوبات أندية شباب الجبل ودارنس والخمس والاتحاد المصراتي ونادي المدينة ونظيره المحلة، بخصم ثلاث نقاط من كل فريق، وكذا توقيع غرامة مالية قدرها 3000 دينار ليبي، واعتبار الفرق خاسرة بنتيجة هدفين لصفر.

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احتجاج النصر

وقبلت لجنة المسابقات الاحتجاج المقدم من نادي النصر شكلًا، بخصوص مباراته أمام الصقور، لكنها اعتمدت نتيجة اللقاء بخسارة النصر بهدف نظيف.

احتجاج الاتحاد

وقبلت اللجنة الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد شكلًا بينما رفضته موضوعًا، بخصوص مباراته أمام الأولمبي، وعاقبت الاتحاد بخصم ثلاث نقاط من رصيده واعتباره خاسرًا بهدفين لصفر، وفرضت عليه غرامة وقدرها 3000 دينار.

واعتمدت لجنة تنظيم المسابقات نتيجة الجولة الأولى من مرحلة الإياب بين فريقي الأهلي بنغازي والصداقة والتي انتهت بفوز الأهلي بنغازي بهدف نظيف.

كما اعتمدت اللجنة نتيجة اللقاء الثاني بالمجموعة الثانية والذي شهد تعادل فريقي أساريا والأهلي طرابلس في النتيجة.