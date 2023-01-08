لجنة المسابقات تعلن موعد عودة الدوري والشروط المتعلقة بالملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد انطلاق مرحلة الإياب، لفرق الدوري الممتاز عن المجموعتين الأولى والثانية، كما أشارت إلى الملاعب التي ستحتضن المباريات.

وأفادت لجنة المسابقات، رؤساء مجالس الإدارات واللجان التسييرية لأندية الدوري الممتاز، أن انطلاق مرحلة الإياب لفرق الدوري الممتاز بالمجموعتين، عقب انتهاء التزامات المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للمحليين «شان»، مؤكدة أنه سيجري لاحقًا تحديد المواعيد، وإصدارة «روزنامة» البطولة، بناء على التواريخ التي ستضعها اللجنة، وذلك حسب بيان نشرته اللجنة عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

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إضاءة الملاعب .. شروط المسابقة لشهر رمضان

وأضافت اللجنة في بيان ثانٍ، بالنظر إلى اقتراب حلول شهر رمضان، ولضمان استمرار مسابقة الدوري، ضرورة العمل على توفير الإنارة بالملاعب المستهدفة لإقامة مباريات الفرق في الفترة المسائية، مشددة على أنه سيجري وضع الجداول في الملاعب التي تتوفر بها إنارة فقط، وفي حال عدم القدرة على معالجة هذه المشكلة، فإن اللجنة ستصدر جدول المباريات وفق الملاعب التي تتوافر بها إنارة فقط.

بيان لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حول شروط المسابقة في شهر رمضان، 8 يناير 2023. (صفحة لجنة المسابقات بفيسبوك)

بيان لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، حول موعد انطلاق مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز، 8 يناير 2023. (صفحة لجنة المسابقات بفيسبوك)