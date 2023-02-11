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الشلماني لـ«بوابة الوسط»: لم نتصل ببوقرة لتدريب منتخب ليبيا.. الملف لم يحسم بعد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 11 فبراير 2023, 12:00 مساء
الشلماني لـ«بوابة الوسط»: لم نتصل ببوقرة لتدريب منتخب ليبيا.. الملف لم يحسم بعد
مجيد بوقرة في الإطار الأيمن والشلماني في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه لم يتم فتح أي قناة اتصال مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة، لتدريب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، وأنها مجرد تخمنيات فقط داخل الوسط الرياضي.

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وأوضح عبدالحكيم الشلماني الذي يحضر اجتماعا كرويا دوليا في باريس، قائلا «إن موضوع المدرب لم يحسم بعد»، ويترقب الوسط الرياضي التعاقد مع المدرب الجديد مع وجود أخبار قوية عن التعاقد مع المدرب الوطني أسامة الحمادي.

ويلعب المنتخب الليبي مباراتين مهمتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «كان» مع منتخب تونس بعد قرابة الأربعين يوما.

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