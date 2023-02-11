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مؤتمر صحفي بحضور شاكة والطشاني لتوضيح تطورات خطاب «فيفا» ومشروعية اللجوء للقضاء الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 11 فبراير 2023, 10:57 صباحا
مؤتمر صحفي بحضور شاكة والطشاني لتوضيح تطورات خطاب «فيفا» ومشروعية اللجوء للقضاء الليبي
شاكة في الإطار الأيمن والطشاني في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن مؤتمرا صحفيا موسعا بحضور نخبة من شخصيات معروفة في الكرة الليبية سيعقد خلال الأيام المقبلة، بحضور أنور الطشاني، وإبراهيم شاكة، المرشحين السابقين على منصب رئيس اتحاد كرة القدم الليبي، وأصحاب القضية ضد مجلس إدارة الاتحاد الحالي، برئاسة عبد الحكيم الشلماني.

- الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

يأتي المؤتمر لتوضيح بعض الملابسات الخاصة بقضية اتحاد الكرة الليبي والتطورات الأخيرة بعد وصول رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تم تفسيرها بشكل خاطئ، على حد قولهما، وهى لا تمنع المرشحيين من التوجه إلى المحاكم، حسب تصريحات بعض القانونيين.

وسيتم في المؤتمر توضيح نقاط مهمة حول القضية التي تشهدها المحاكم الليبية منذ عامين، وتم تأجيل النطق بالحكم بالقضية إلى 21 فبراير الجاري بعد استشكال وتظلم من اتحاد الكرة.

يذكر أن النائب وجه رسالة إلى اللجنة الأوليمبية الليبية بضرورة مخاطبة «فيفا» بتشكيل لجنة تسييرية بعد صدور حكم قضائي وقبل أن يقدم محامي اتحاد الكرة الاستشكال القانوني.

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