في ختام منافسات كأس العالم للرماية.. الليبي مصطفى سلطان بالمركز 62

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بالمغرب بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش تخصص «السكيت» بإشراف وتنظيم الاتحاد الدولى للعبة، وبمشاركة 70 راميا، وحصد الليبي مصطفى سلطان المركز 62.

بينما حصد اليوناني نيكولاس كأس وذهبية البطولة، بعد نجاحه في إصابة 38 طبقا من أصل 40، بينما جاء المصري عزمي محلبه ثانيا بـ37 طبقا ليتوج بالفضية، وآلت البرونزية للإيطالي فاليريو بـ36 طبقا.

- المصري عزمي يتصدر عالمية الرماية بالخرطوش والليبي سلطان في المركز 59

- مصطفى سلطان في الترتيب الـ46 بأولى جولات كأس العالم للرماية