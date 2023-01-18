في ختام منافسات كأس العالم للرماية.. الليبي مصطفى سلطان بالمركز 62

اختتمت بالمغرب بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش تخصص «السكيت» بإشراف وتنظيم الاتحاد الدولى للعبة، وبمشاركة 70 راميا، وحصد الليبي مصطفى سلطان المركز 62.
بينما حصد اليوناني نيكولاس كأس وذهبية البطولة، بعد نجاحه في إصابة 38 طبقا من أصل 40، بينما جاء المصري عزمي محلبه ثانيا بـ37 طبقا ليتوج بالفضية، وآلت البرونزية للإيطالي فاليريو بـ36 طبقا.
- المصري عزمي يتصدر عالمية الرماية بالخرطوش والليبي سلطان في المركز 59
- مصطفى سلطان في الترتيب الـ46 بأولى جولات كأس العالم للرماية
ترتيب اللاعبين العرب في البطولة:
12 القطري رشيد برصيد 121 نقطة.
24 الكويتي عبدالعزيز برصيد 119 نقطة.
26 الكويتي منصور الرشيدي 118 نقطة.
38 الكويتي عبدالعزيز الفيحان 116 نقطة.
42 المغربي مصطفى نبلاوي 115 نقطة.
53 المصري سركس 110 نقاط.
54 السعودي مردحي الشماري 110 نقاط.
58 البحريني مروان عبدالقيوم 108 نقاط.
60 البحريني تأمر الوات 105 نقاط.
61 السعودي محمد الكامشي 105 نقاط.
62 الليبي سلطان برصيد 105 نقاط.
65 البحريني خليفة الخليفة 104 نقاط.
70 السعودي فهد الحربي 87 نقطة.
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