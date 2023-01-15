المصري عزمي يتصدر عالمية الرماية بالخرطوش والليبي سلطان في المركز 59

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالمغرب بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش، بمشاركة 70 راميا، وبعد الجولة الثانية السبت، باتت الصدارة للمصري عزمي امحلبه بالعلامة الكاملة برصيد 100 نقطة.

- مصطفى سلطان يمثل ليبيا في عالمية الرماية بالخرطوش

يأتي ثانيا الألماني نيكولاس برصيد 99 نقطة، وثالثا الإيطالي فاليريو برصيد 98 نقطة، ورابعا الأميركي دورتين برصيد 97 نقطة، وخامسا الألماني بيين برصيد 96 نقطة.

جاء الليبي مصطفى سلطان في الترتيب 59 برصيد 85 نقطة، وسيكون الموعد الأحد مع الجولة الثالثة والأخيرة والتي ستكون الرماية فيها على 25 طبقًا.