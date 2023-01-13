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مصطفى سلطان في الترتيب الـ46 بأولى جولات كأس العالم للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 13 يناير 2023, 06:09 مساء
مصطفى سلطان في الترتيب الـ46 بأولى جولات كأس العالم للرماية
مصطفى سلطان من مشاركته في بطولة كأس العالم للرماية والمقامة في المغرب، 13 يناير2023. (الإنترنت)
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احتل البطل الليبي مصطفى فرج سلطان المركز الـ46، ضمن 70 مشاركا بكأس العالم للرماية «تراب وسكيت تراب»، والتي تجرى في مدينة الرباط بالمغرب، في الفترة ما بين 11 و24 يناير 2023.

وفي أولى جولات البطولة استطاع سلطان اقتناص 45 طبقا من أصل 50، بمجموع نقاط 45 نقطة.

مصطفى سلطان يمثل ليبيا في عالمية الرماية بالخرطوش

استكمال الجولة أيام السبت والأحد
وتستكمل جولات البطولة غدا السبت بـ50 طبقا، بينما تجرى الرماية الأحد على 25 طبقا فقط، ليكون إجمالي المنافسة 125 طبقا.

ويشارك مصطفى سلطان الذي ينشط في نادي الصيد المصري، ممثلا عن ليبيا في البطولة العالمية، بعد أن اختاره رئيس الاتحاد الليبي عادل قريش.

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