ليبيا تخسر نصف نهائي بطولة الجامعات العربية لقدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خسر المنتخب الليبي لطلاب الجامعات لكرة القدم داخل الصالات أمام نظيره المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في نصف نهائي البطولة المقامة في مدينة العين الإماراتية.

وفي الطرف الآخر، فاز منتخب المغرب على العراق بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليصعد برفقة المنتخب المصري إلى المباراة النهائية.

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ويواجه منتخب ليبيا، غدًا الجمعة، نظيره العراقي فى مباراة تحديد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، تليها مباراة التتويج بكأس البطولة والتي تجمع مصر والمغرب.